Участники автопробега привезут в Тюмень капсулу с землей из Брестской крепости

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Автопробег Брест-Иркутск-Брест "Содружество: от Буга до Байкала" прибудет в Тюмень 20 мая, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Гости примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь". Также их ждет экскурсия в музее Областного поискового Центра им. Артура Ольховского. В клубе детского творчества им. Кижеватова тюменцам передадут капсулу с землей из Брестской крепости. Затем автопробег прибудет в дворец "Пионер", где после встречи с участниками окружной игры Юнармейской лиги КВН состоится телемост "Брест-Тюмень".

Автопробег стартовал из Брестской крепости 8 мая. На пути к Байкалу четыре экипажа проедут весь маршрут через Белоруссию, Европейскую часть России и Сибирь. На отдельных этапах автопробега к нему будут присоединяться представители регионов, включаясь в эстафету памяти. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби 22 июня. Общая протяженность маршрута составит около 15 тыс. километров.

Автопробег посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости, а также 50-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".