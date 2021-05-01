Продолжается тушение ландшафтного пожара вблизи птицефабрики "Боровская"
| Фото: пресс-служба администрации Тюменского района
Продолжается тушение ландшафтного пожара вблизи птицефабрики в поселке Боровский, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.
"Возгорание обнаружено в районе 12 часов. Идет локализация. В тушении участвуют сотрудники птицефабрики, МЧС, добровольные пожарные дружины, задействован транспорт на подвозе воды с птицефабрики, пожарная машина, экскаватор. Оказывается помощь авиацией - в тушении участвует вертолет. Ориентировочная площадь пожара - 3 га. Угрозы населенному пункту и предприятию нет", - отмечается в сообщении.