Продолжается тушение ландшафтного пожара вблизи птицефабрики "Боровская"

| Фото: пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Продолжается тушение ландшафтного пожара вблизи птицефабрики в поселке Боровский, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

"Возгорание обнаружено в районе 12 часов. Идет локализация. В тушении участвуют сотрудники птицефабрики, МЧС, добровольные пожарные дружины, задействован транспорт на подвозе воды с птицефабрики, пожарная машина, экскаватор. Оказывается помощь авиацией - в тушении участвует вертолет. Ориентировочная площадь пожара - 3 га. Угрозы населенному пункту и предприятию нет", - отмечается в сообщении.