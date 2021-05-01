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Продолжается тушение ландшафтного пожара вблизи птицефабрики "Боровская"

Общество, 18:11 19 мая 2021

пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Продолжается тушение ландшафтного пожара вблизи птицефабрики в поселке Боровский, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

"Возгорание обнаружено в районе 12 часов. Идет локализация. В тушении участвуют сотрудники птицефабрики, МЧС, добровольные пожарные дружины, задействован транспорт на подвозе воды с птицефабрики, пожарная машина, экскаватор. Оказывается помощь авиацией - в тушении участвует вертолет. Ориентировочная площадь пожара - 3 га. Угрозы населенному пункту и предприятию нет", - отмечается в сообщении.

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# пожароопасный сезон , Тюменский район

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