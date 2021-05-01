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Ярмарки тюменских мастеров и туристических туров пройдут на фестивале креативных индустрий в ЦУМе

Общество, 18:31 20 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Декор для дома, деревянную посуду, дизайнерскую одежду и украшения, ароматные свечи, натуральную косметику, сувениры и подарки из натуральной кожи представят тюменские мастера на фестивале креативных индустрий. Он пройдет в Тюменском ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 2 этаж) с 21 по 23 мая, сообщают организаторы.

Гостей также ждет знакомство с туристическим потенциалом региона. Будут представлены ярмарка туров "Открой свою Сибирь", гастрофест "Сделано в Сибири", ярмарка креативных мастеров "Гильдия мастеров", множество различных мастер-классов, фешн-шоу и розыгрыш призов. Запланированы также выставка фотографий и работа киберзоны.

Напомним, мероприятие пройдет под патронажем Торгово-промышленной и Общественной палат Тюменской области.

"Наша задача за три дня организовать центр притяжения креативных индустрий и создать условия для появления "новых героев" и "историй успеха", активно продвигать их как перед тюменским предпринимательским сообществом, так и перед посетителями торгового центра", - отметила член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.

Посетить фестиваль креативных индустрий можно с 10 до 21 часа. Вход свободный.

Любовь Голышева

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# креативные индустрии , фестиваль

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