На фестивале "Майские коты" в Тюмени примут помощь для животных

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Фестиваль доброты "Майские коты" пройдет в молодежном пространстве "Город молодых" центра "Дзержинец" в Тюмени 22 мая с 16 до 21 часа. Горожане могут принести корм для животных приюта "Лучший друг", сыграть в шахматы и посмотреть фильм.

"Майских котов" организуем второй раз. Можно сказать, что событие стало традиционным. Вообще фестивали доброты проходят в "Городе молодых" ежеквартально с 2018 года. Тюменцы очень позитивно реагируют на них. Им нравится как формат мероприятия, так и возможность сделать доброе дело", — рассказала специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Юлия Стафеева.

На фестиваль тюменцы могут принести корм, хозяйственные принадлежности, медикаменты для животных приюта "Лучший друг". Волонтерам, ухаживающим за кошками и собаками, нужны геркулес, гречка, пшено, рис, пшеничная крупа, жидкая хлорка, хозяйственные резиновые перчатки. Со списком необходимых медикаментов можно ознакомиться по ссылке.

На событии жители Тюмени смогут принять участие в экобукинге, артобменнике и фримаркете. Желающие могут принести ставшие ненужными книги, материалы для творчества, одежду и многое другое и взять что-нибудь взамен.

С 16 до 18 часов состоится блиц-турнир по шахматам. Для игры желательно принести собственные шахматы.

Просмотр и обсуждение киноверсии мюзикла "Кошки" стартует в 18 часов. Возрастное ограничение: 12+.

Вход свободный. При себе необходимо иметь медицинские маски. Всех, кто хочет посетить фестиваль, ждут по адресу: ул. Механическая 31/1.

Инна Пахомова