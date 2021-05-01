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В Тюмени грабителей пункта приема металлолома задержали спустя четыре года

Происшествия, 16:21 20 мая 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Налетчиков, дважды ограбивших пункт металлолома, задержали спустя четыре года, сообщает УМВД России по Тюмени.

В 2016 году в Тюмени двое неизвестных, угрожая женщине ножом, похитили из кассы пункта приема металлолома около 30 тыс. рублей. Личности нападавших были установлены. Ими оказались ранее судимые местные жители, сводные братья 28 и 45 лет. Задержать их не удалось, они были объявлены в розыск.

Спустя год родственники совершили повторное нападение на приемщицу металлолома. На этот раз в качестве аргумента использовали электрошокер и похитили выручку пункта в сумме 50 тысяч рублей, а также золотые серьги, принадлежащие женщине.

В мае текущего года полицейские задержали скрывающихся налетчиков. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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# грабежи

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