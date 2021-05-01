Тюменская область получит более 500 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

536 млн 200 тыс. рублей выделит Фонд ЖКХ на завершение программы по расселению аварийного жилья в Тюменской области. Соответствующая заявка от региона одобрена 11 мая, сообщает Главное управление строительства.

Аванс в размере 20% уже поступил в областной бюджет. Контракты на эту сумму будут заключены в этом году.

Переселение граждан из аварийного жилья в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" находится на особом контроле правительства Тюменской области. По состоянию на 19 мая расселено 70 тыс. 180 кв. м аварийного фонда. Полностью завершено расселение в Голышмановском городском округе, Вагайском и Исетском районах.

Всего в рамках программы расселению подлежит 147 тыс. 240 кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это 378 многоквартирных домов, 3 тыс. 709 жилых помещений и 9 тыс. граждан.