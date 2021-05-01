  • 20 мая 202120.05.2021четверг
  • USD73,6778
    EUR90,1006
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область получит более 500 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья

Экономика, 15:15 20 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

536 млн 200 тыс. рублей выделит Фонд ЖКХ на завершение программы по расселению аварийного жилья в Тюменской области. Соответствующая заявка от региона одобрена 11 мая, сообщает Главное управление строительства.

Аванс в размере 20% уже поступил в областной бюджет. Контракты на эту сумму будут заключены в этом году.

Переселение граждан из аварийного жилья в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" находится на особом контроле правительства Тюменской области. По состоянию на 19 мая расселено 70 тыс. 180 кв. м аварийного фонда. Полностью завершено расселение в Голышмановском городском округе, Вагайском и Исетском районах.

Всего в рамках программы расселению подлежит 147 тыс. 240 кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это 378 многоквартирных домов, 3 тыс. 709 жилых помещений и 9 тыс. граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветхое и аварийное жилье , национальный проект Жилье и городская среда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:15 20.05.2021Тюменская область получит более 500 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья
14:11 20.05.2021В Тюменской области выросло число жалоб по кредитованию, реструктуризации долга
13:03 20.05.2021Более 20 предприятий Тюменской области получат субсидии на лизинг оборудования благодаря господдержке
21:39 19.05.2021АО "Транснефть - Сибирь" подвело итоги конкурса "Лучший по профессии"