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Скамейки в виде гальки и сухая речка украсят площадь у нового Дворца культуры в Ишиме

Общество, 16:23 21 мая 2021

Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Благоустройство общественного пространства у нового Дворца культуры в Ишиме объединит прогулочную, детскую, игровую зоны, переходы и сухую речку, сообщает администрация города.

Специалисты продолжают отделочные работы в здании ДК, завершили планировку и начали укладку брусчатки на площади. Вскоре там установят скамейки, в том числе круглые в виде гальки, современные светильники и урны. Рядом со зданием смонтируют деревянную скамью размером пять на девять метров. На территории высадят деревья, разобьют цветники, устроят газон.

Напомним, Дворец культуры возводят на месте железнодорожного парка, в районе пересечения ул. Карла Маркса и Привокзальной площади. Общая площадь культурного учреждения составит около 5 тыс. кв. м, его строят за счет средств областного бюджета. Объект включен в региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура".

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# Дом культуры , Ишим , национальный проект Культура

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