В Тюменской области остановили распространение огня девяти действующих пожаров

ФБУ «Авиалесоохрана» ФБУ «Авиалесоохрана»

В Тюменской области десантники и парашютисты пожарные полностью остановили распространение огня девяти действующих пожаров (более половины) на площади, пройденной огнем около 8 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

21 мая заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов совместно с руководителем департамента лесного хозяйства Тюменской области и заместителем начальника федеральной Авиалесоохраны облетел над лесами региона. При облете на вертолете Ми-8 заместитель руководителя Рослесхоза посетил один из очагов в Нижнетавдинском районе и оценил, как в заболоченной местности десантники и парашютисты пожарные федеральной Авиалесоохраны тушат лесные пожары.

По итогам облета Александр Агафонов отметил положительную динамику в локализации крупных пожаров.

По ситуации на 21 мая на 11 часов в Тюменской области продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 21 320 га.

На тушении лесных пожаров задействованы силы и техника лесных служб, МЧС, Минобороны, арендаторов лесных участков. При этом более половины от всей группировки сил пожаротушения составляют парашютисты и десантники Федеральной, Тюменской, Свердловской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны.

Силы Авиалесоохраны сосредоточены на самых сложных труднодоступных пожарах, где невозможно тушить с помощью мотопомп, и возможно применять только воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители, набирая воду из всевозможных источников воды, и лопаты для прокладки вручную минерализованных полос. Для проведения таких работ, ювелирного обрабатывания кромки лесного пожара, перебрасывают десантников-пожарных федеральной Авиалесоохраны вертолетом Ми-8 и выгружают их при работающей авиации. На ряде пожаров очень мощная моховая подстилка, что существенно затрудняет прокладку минерализованных полос и прямое тушение, так как огонь уходит глубоко в моховые подушки.

Для тушения крупных лесных пожаров на данный момент совершенно около 20 перебросок десантников-пожарных федеральной Авиалесоохраны.

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