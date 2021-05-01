Студенты-дизайнеров ТИУ отмечены на международном конкурсе

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Коллекции студентов-дизайнеров Тюменского индустриального университета отмечены наградами международного конкурса "Подиум. Новый Взгляд — 2021", который прошел в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба вуза, сразу три коллекции вошли в число лауреатов творческого состязания.

Конкурс объединил представителей 47 образовательных учреждений из России, Германии, Беларуси, Узбекистана и Армении. Тема этого года — "Emotions in motions" ("Эмоции в движении").

Работы молодых дизайнеров ТИУ получили высокую оценку жюри и зрителей. Лауреатом первой степени в номинации "Театр мод" стала стиль-студия "Кружева" Института сервиса и отраслевого управления. Ее коллекция "Цокотуха" (автор Наталья Ваганова) – это симбиоз традиций русского народного творчества и популярных тенденций моды.

Студенты Института архитектуры и дизайна в финале представили две коллекции — "Биоморф" (автор Алеся Тихоненко) и "Ёкай" (автор Нина Павлова). Первая отмечена дипломом второй степени в номинации "Авангард", вторая стала лауреатом третьей степени в номинации "Театр мод".

Еще один приз – диплом третьей степени в номинации "Быстрая мода" завоевала обучающаяся кафедры дизайна архитектурной среды Анастасия Лукина. Ей удалось за короткий срок из подручных материалов изготовить костюм, который впечатлил экспертов моды.