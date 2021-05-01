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Тюменец Даниил Грамотин вошел в состав молодежных посланников Целей устойчивого развития России

Общество, 18:10 24 мая 2021

ФГБУК «Музей Победы» | Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Менеджер Центра международного образования ТюмГУ Даниил Грамотин вошел в число 17 молодежных посланников Целей устойчивого развития России в 2021 году. Его кандидатуру утвердила экспертная комиссия, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Молодежными посланниками ЦУР России стали молодые люди, вовлекающие своих сверстников в решение ключевых проблем человечества и ведущие информационную деятельность по этой теме.

"Сегодня наша команда создает игровые практики для знакомства с 17 целями и реальными шагами, которые помогут сделать привычный образ жизни устойчивее. Мы также проводим открытые встречи с участием экспертов, работаем над созданием онлайн-курса на тему глобальной повестки-2030. Я уверен, что равный доступ к качественному образованию, образование в сфере устойчивого развития – это те пункты, которые должны и станут драйвером в достижении ЦУР", - сказал Даниил Грамотин.

Программа "Молодежные посланники ЦУР России" – общественный некоммерческий проект Национального совета молодежных и детских объединений России, инициированный в 2017 году. Цель проекта – мобилизовать молодежь страны на продвижение повестки в области устойчивого развития до 2030 года в контексте российской национальной стратегии.

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# Даниил Грамотин , ТюмГУ , ЦУР России

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