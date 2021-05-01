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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени 7-летний мальчик попал под топор, первую помощь оказала бабушка

Происшествия, 14:01 24 мая 2021

ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

Экстренную помощь ребенку с рубленой раной топором оказала бригада скорой в Тюмени. Семилетний мальчик случайно нанес себе травму на дачном участке, сообщает областная станция скорой медицинской помощи.

Пока на вызов ехали медики, первую помощь внуку оказывала бабушка: обработала кожу вокруг перекисью водорода, закрыла рану стерильным бинтом и наложила фиксирующую повязку.

Врачи установили, что в подлопаточной области у ребенка рубленая рана с повреждением мышц и сухожилий. Пациента экстренно доставили в Областную клиническую больницу № 2 в состоянии средней степени тяжести. Сейчас он лечится в стационаре.

Специалисты скорой помощи советуют обязательно дополнить дачную аптечку бинтами — нестерильные для фиксации, стерильные для наложения повязок на рану, кровоостанавливающим жгутом, антисептиком.

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# ОКБ № 2 , скорая помощь

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