В Тюмени пройдет лаборатория молодых драматургов "Авторская сцена"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всероссийский семинар-лаборатория молодых драматургов "Авторская сцена" пройдет в Тюменском драмтеатре с 7 по 17 июня.

Анонс мероприятия руководство театра разместило в соцсетях.

"Авторская сцена" - это ежегодный проект Союза театральных деятелей РФ. В 2021 году он пройдет в Тюмени.

"Организаторы получили более 300 заявок с пьесами от молодых авторов. В данный момент идет отбор финалистов – это шесть пьес, которые будут поставлены в эскизном варианте в объявленные даты на площадках ТБДТ, лучшие работы войдут в репертуар театра", - рассказали в учреждении.

Для участия в семинаре приглашены авторы и пьесы: Татьяна Загдай, Москва, "Человек в закрытой комнате"; Наталья Ключарёва, Ярославль, "Анна поет"; Роман Козырчиков, Екатеринбург, "Русская сказка"; Мария Малухина, София-Москва, "Полярная болезнь"; Мария Манич, Москва, "Икра трески"; Евгения Скирда, Санкт-Петербург, "Медовый человек".

Во время работы лаборатории для участников предусмотрены мастер-классы и лекции. Художественный руководитель "Авторской сцены" драматург, прозаик и сценарист Алексей Слаповский.

Анжела Лебедева