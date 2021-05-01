В Тюмени после падения с высоты умер мужчина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчина погиб после падения с высоты в Тюмени утром 24 мая.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Пользователи сообщили о падении мужчины из окна дома № 63 на ул. Широтной.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию.

"Вызов поступил 24 мая в 8 часов 8 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 8 часов 14 минут. Фельдшеры сразу приступили к проведению сердечно-легочной реанимации. Спустя несколько минут к ним присоединилась врачебная бригада скорой медицинской помощи", – сообщила сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

Инна Пахомова