В Тюмени после падения с высоты умер мужчина
Мужчина погиб после падения с высоты в Тюмени утром 24 мая.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Пользователи сообщили о падении мужчины из окна дома № 63 на ул. Широтной.
В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию.
"Вызов поступил 24 мая в 8 часов 8 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 8 часов 14 минут. Фельдшеры сразу приступили к проведению сердечно-легочной реанимации. Спустя несколько минут к ним присоединилась врачебная бригада скорой медицинской помощи", – сообщила сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.
Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.
Инна Пахомова