Тюменский проект системы управления мобильной платформы получил грант в 2 млн рублей

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Проект руководителя Центра робототехники Студенческой инновационной платформы ТИУ Вадима Костина и его команды получил грант в размере почти 2 млн рублей по программе "Старт" Фонда содействия инновациям. На конкурс был представлен проект "Система управления электрическим двигателем для средств малой механизации", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Проект Вадима Костина прошел отбор по направлению Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии. Всего на конкурс "Старт-1" поступило почти 1,4 тыс. заявки, из них 160 рекомендованы к финансированию.

Команда проекта начала формироваться около трех лет назад. В 2018 году опорный вуз подключился к реализации проекта "Тюменская область – регион транспорта будущего". Тогда родилось несколько устройств, в числе которых прототип пуско-зарядного устройства Smart2Batt, представленный в экспозиции Минобрнауки России на международном форуме "Открытые инновации-2019" в Сколково, а также электрический сельскохозяйственный робот, вызвавший большой интерес общественности.

"Тогда мы очень хотели двигаться дальше и разработали паспорт проекта для развития средств малой механизации на электрической тяге. Два с половиной года мы занимались разработкой прототипа на собственные средства, основные затраты — на двигатель и батарею, недешевы и электронные силовые компоненты. Но у нас получилось, и мы создали рабочий вариант прототипа на базе шасси шестиколесной тележки, которая когда-то выпускалась в Тюмени", — рассказал Вадим Костин.

По программе "Старт" поддержана только одна часть проекта – "мозг" электрической модульной многофункциональной мобильной платформы — система управления, которая может быть установлена на средства малой механизации: мини-трактора, думперы и т.д. Вадим Костин намерен продолжать работать над проектом и начинать продажи. Он отметил, что мобильной платформе проявляют интерес компании из Эфиопии и Монголии. Планируется развитие в виде инновационной компании с современным продуктом мирового уровня и рабочими местами для региона.