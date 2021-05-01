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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец похитил у приятеля 150 тыс. рублей и проиграл их на ставках

Происшествия, 15:06 25 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, похитившего деньги с банковских карт своего приятеля в Тюмени, лишили свободы на полтора года условно, сообщает областной суд.

Потерпевший выпивал в компании двоих знакомых в квартире дома по ул. Монтажников. Ему понадобились деньги для покупки очередной порции алкоголя и закуски. Не имея в своем телефоне приложения мобильного банка, он решил воспользоваться айфоном одного из знакомых и назвал ему данные трех своих банковских карт. Позже с них было списано 150 тыс. рублей.

Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что тюменец не удалил данные банковских карт из смартфона. Мужчина снял деньги и той же ночью проиграл их на сайте букмекерской конторы.

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# кража

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