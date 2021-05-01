В Тюмени насмерть сбили пешехода

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеход погиб в ДТП на ул. Амурской в Тюмени 25 мая. Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 182. Пешехода сбил автомобиль Toyota Avensis.

"Человек скончался на месте. Его личность устанавливается. Известно, что это молодой человек примерно 23-25 лет. За рулем автомобиля находилась 36-летняя водитель. Обстоятельства выясняются", – рассказали в региональной ГИБДД.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам. Необходимо заранее снижать скорость, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов. Пешеходам, прежде, чем начать переход, необходимо убедиться в безопасности, в том, что водитель их пропускает.