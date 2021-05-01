В Тюменской области возбуждено 307 административных дел за нарушение запрета на посещение лесов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

307 административных дел за нарушение запрета на посещение лесов возбуждено за время действия режима ЧС в Тюменской области.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Граждане оштрафованы на сумму более 700 тыс. рублей. В отношении юрлиц возбуждено два административных дела за нарушение запрета об осуществлении деятельности в лесах.

На 24 мая в регионе действует 28 природных пожаров на общей площади 4 104,2 га. В тушении задействовано более 1 тыс. 300 человек и 300 единиц техники.

Отметим, природный пожар в районе населенного пункта Малиновка Аромашевского района ликвидирован на площади 20 га, угрозы жизни и здоровья населению нет.

"Площадь природного пожара в районе населенного пункта Антипино Нижнетавдинского муниципального района составляет 110 гектар, на тушении задействовано 82 человека, семь единиц техники, угрозы населенным пунктам нет", – уточнил Андрей Михнович.