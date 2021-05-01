"ЛизаАлерт" учит тюменских ребят, как не пропасть, если потерялся

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профилактике детских пропаж посвятили свой день добровольцы тюменского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт" 25 мая.

В Международный день пропавших детей на Цветном бульваре они организовали тематическую игровую площадку. Казалось бы, дата не вызывает желания веселиться, но волонтеры объяснили, почему именно так.

"Важно понимать, что любой ребенок требует особого подхода. Это взрослый прослушает важную информацию и запомнит. Ребятам нужно все преподносить в игровой форме, заинтересовать их, завлечь. Просто лекция не даст результатов. Если мы будем с ними играть, общаться, кричать, бегать, крутиться, "путешествовать", тогда они запомнят, что и когда нужно сделать или не сделать при возникновении непредвиденной ситуации", - отметила руководитель школы профилактики пропаж "ЛизыАлерт" в Тюмени Виктория Тропынина.

Таким образом, ребят научили, что можно делать, а что нельзя, если остался один в незнакомом месте, потерялся, заблудился, к кому можно обратиться за помощью. Волонтеры показали, что нужно взять с собой в лес и на пляж.

Родители получили памятки по безопасности детей в различных ситуациях, там же размещена информация о деятельности школы "ЛизыАлерт".

Добровольцы могут провести урок в детском саду (от 5 лет), школе или летнем лагере (до 10 лет) по просьбе от родителей или педагогов, это бесплатно. Виктория посоветовала оставлять заявки через телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

Есть много причин, по которым дети пропадают: это и природная зона, и плохие люди, и общественные места.

"Чаще всего невнимательность родителя и самого ребенка становится причиной пропажи. Неумение вести себя в стрессовой ситуации, - сказала Виктория. - Например, мама отвлеклась на витрину или малыш на игрушку в торговом центре, пара минут и они потеряли друг друга. Поэтому мы советуем, как себя вести, учим понимать, кто такой безопасный взрослый", - сообщила Виктория Тропынина.

Ребятам показали оборудование, применяемое во время поисков, дали побаловаться с рациями и научили пользоваться компасом.

Виктория также отметила в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия", что оранжевый цвет не просто так стал основой для всей атрибутики поисковых волонтеров, при выборе были задействованы многие специалисты, в том числе психологи. Оранжевый наиболее приметен в условиях поиска человека, даже сильнее, чем красный. Именно поэтому, собираясь в лес, например, лучше взять на каждого участника похода именно оранжевый жилет, если он будет еще и неоновый в темноте - идеально.

Статистика неутешительна: за 10,5 лет существования в отряд поступило более 22 тыс. заявок на поиск детей по России. В 2020-м - 6 тыс. 581 заявка, из них 5 тыс. 730 найдены живыми. За 2021 год отряд уже получил 3 тыс. 232 заявки - 2 тыс. 812 найдены живыми.

Большинство детей находятся. Это то, ради чего работают поисковики "ЛизыАлерт". Школа отряда призвана снизить неназванные цифры.

Евгения Тенегина