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Ирина Катерушина открыла гастробар в Тюменском районе при поддержке регионального фонда микрофинансирования

Экономика, 15:59 26 мая 2021

ремесленная сыроварня "СырНик" ВКонтакте | Фото: ремесленная сыроварня "СырНик" ВКонтакте

Предприниматель из Тюмени Ирина Катерушина открыла гастробар "Сырник" при поддержке Фонда микрофинансирования Тюменской области.

25 видов сыров предлагают посетителям учреждения, которое находится у коттеджного пос. Луговое вблизи трассы Тюмень - Ирбит.

"Гастробар рассчитан на 10 посадочных мест, увеличить его вместимость в четыре раза получится за счет теплой веранды", - отмечает хозяйка заведения.

Концепция гастробара "Сырник" предполагает, что примерно 90% всех блюд будут приготовлены из сыра, сделанного на собственной сыроварне. Кроме сыров здесь можно приобрести мясные деликатесы и морсы от тюменских производителей.

"В марте 2019 года наша мастерская была включена в программу фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". У нас появился ряд преимуществ. Во-первых, мы можем рассчитывать на получение субсидии на льготных условиях. Во-вторых, нам всегда предлагают учебу, семинары. В этом, кстати, нам еще помогает региональный департамент потребительского рынка. Мы постоянно учимся, открываем для себя что-то новое и совершенствуемся в введении своего бизнеса", - рассказала Ирина Катерушина в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

О том, как бывший юрист Ирина Катерушина решила стать предпринимателем в области сыроварения, подробнее можно узнать здесь.

Анжела Лебедева

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# гастробар , День предпринимателя , сыр

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