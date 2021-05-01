В Тюменской области 74% трасс отремонтируют по новым технологиям

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области в | Фото: Главное управление строительства Тюменской области в

149,14 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2021 году, сообщает Главное управление строительства. Ремонт пройдет на 123 объектах. В настоящее время ремонтируют 11 объектов регионального значения.

Как отмечают в ведомстве, около 74% трасс и магистралей, которые приводятся к нормативу по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", будут построены и отремонтированы с использованием новейших и наилучших технологий.

В их числе — методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство тонких слоев износа, использование геосинтетических материалов, применение щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для повышения качества дорожных работ утвержден реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором уже содержится 789 наименований материалов, около 250 конструкций и 360 технологий.