  • 27 мая 202127.05.2021четверг
  • USD73,4737
    EUR89,9392
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пациенты со СМА будут обеспечены лекарствами до конца года благодаря "Кругу добра"

Общество, 13:51 27 мая 2021

https://mosmedpreparaty.ru/ | Фото: https://mosmedpreparaty.ru/

Пациенты со спинально-мышечной атрофией (СМА) должны быть полностью обеспечены лекарственными препаратами “Нусинерсен” и “Рисдиплам” до конца года. Первая закупка на 10 млрд рублей уже прошла, и лекарства доставлены в регионы. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями "Круг добра" Александр Ткаченко.

Как отметили в пресс-службе Общественной палаты России, обязательства поставщика — доставить препарат до места лечения пациента. В ближайшее время произойдет закупка в целях обеспечения пациентов препаратами до конца 2021 года. Одновременно с этим Министерство здравоохранения РФ уже ведет процесс обсуждения, каким образом планировать поставки препаратов на первый квартал 2022 года, чтобы пациенты не остались без лекарств, когда бюджет еще не доведен, пояснил он.

Напомним, 20 мая заседание экспертного совета фонда утвердило приобретение 7 тыс. 640 флаконов препарата "Элосульфаза альфа" для лечения 30 пациентов с мукополисахаридозом 4А-типа, препарата "Асфотаза альфа" 0,8 мл, 100 мг/мл — 1 тыс. 32 флакона, 1 мл, 40мг/мл — 735 флаконов, 0,7 мл, 40 мг/мл — 93 флакона для 19 пациентов с гипофосфатазией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# заболевания , Круг добра , Лекарственное обеспечение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 27.05.2021Мастер-классы, интерактивы и кино ожидают детей и их родителей в тюменской "Музейляндии"
14:24 27.05.2021Тюменские производственники воплотили северную сказку для детсадов Югры и Ямала
14:13 27.05.2021В Тюмени продолжается работа по улучшению качества воды
13:51 27.05.2021Пациенты со СМА будут обеспечены лекарствами до конца года благодаря "Кругу добра"