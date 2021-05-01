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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Площадь природных пожаров в Тюменской области сократилась более чем в два раза

Происшествия, 11:47 26 мая 2021

Более чем в два раза сократилась площадь природных пожаров в Тюменской области за сутки 25 мая.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. Из-за сокращения площадей природных пожаров оперативный штаб ликвидации ЧС в лесах планирует поэтапный вывод с территории Тюменской области привлеченной группировки сил МЧС России и авиалесоохраны.

За прошедшие сутки ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади 2 646,72 га. Действует 22 природных пожара на общей площади 1 757,9 га.

В Тюменской области продолжает действовать режим ЧС в лесах. Введен запрет на посещение лесных массивов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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