На безлюдной парковке тюменцы снимали с машин рессоры

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемых в кражах с парковки задержали полицейские в Тюмени. Местных жителей подозревают в хищении рессор и барабанов диска с автомобилей, сообщает областное управление МВД РФ.

В правоохранительные органы обратились двое автовладельцев. С их машин похищены барабаны диска и рессоры. Сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Мужчины 35-ти и 19-ти лет признались, что поздним вечером проезжали мимо парковки и решили воспользоваться отсутствием видеонаблюдения и охраны.

Убедившись, что парковка пуста, а у примеченных ими машин отсутствуют видеорегистраторы, похитили барабаны дисков и рессоры с грузовика International и автомобиля Mitsubishi. Все это они сдали в пункт приема металлолома.

Возбуждены уголовные дела по ст. "Кража". Санкция подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.