Юных тюменских разработчиков привлекут к созданию компьютерной игры "Тобол"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменский Центр робототехники и АСУ примет участие в работе над компьютерной игрой "Тобол" после доработки программы по созданию игр и 3D-анимации.

Соглашение об этом с известным по работе над фильмом "Тобол" кинопродюсером Олегом Урушевым достигнуто по итогам защиты проектов учеников первого выпуска образовательной программы "Разработка игр на платформе Unity" 25 мая в Тюмени.

Олег Урушев оценил достижения ребят вместе с директором регионального департамента информатизации Марией Рудзеви.

Напомним, тюменские школьники 6–7 классов на протяжении года осваивали 3D-моделирование, анимацию в Blender 3D и создание игровых сцен на платформе Unity. На итоговой защите ребята показали свои первые игры, где были разные уровни сложности, а героям предстояло собрать монеты, шарики, избегать врагов и сражаться.

Олег Урушев, в проектах которого также используются такие продукты для создания сцен, как Blender, Unreal Engine, Autodesk Maya, заинтересовался опытом подготовки таких востребованных специалистов с раннего возраста. Всем ребятам известный гость пожелал дальнейших успехов и рассказал о возможностях, которые открываются перед разработчиками и аниматорами.