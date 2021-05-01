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Селянина отправили в колонию за сбор конопли

Происшествия, 18:25 26 мая 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Три года два месяца проведет в колонии общего режима житель Викуловского района за сбор конопли, сообщает прокуратура Тюменской области.

Викуловский районный суд вынес приговор ранее судимому 21-летнему молодому человеку. Житель с. Викулово признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ - "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 29 марта участковому полиции поступила информация, что в соседнем с. Одино на поле подсудимый нарвал коноплю и направился в заброшенное здание.

Полицейские задержали селянина с поличным. Согласно заключению эксперта изъятое вещество растительного происхождения содержало гашиш массой более 36,7 грамма.

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# Викуловский район , наркотики , уголовное дело

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