Тюменские депутаты изучили исполнение городского бюджета за 2020 год

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Итоги исполнения бюджета Тюмени за 2020 год, а также рекомендации, принятые на публичных слушаниях, рассмотрели депутаты на заседании городской думы 25 мая.

Как рассказала депутатам председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко, в 2020 году бюджет города исполнен по доходам в сумме 35 млрд 811 млн 802 тыс. рублей с превышением доходов над расходами. Профицит бюджета составил 1 млрд 210 млн 548 тыс. рублей. "Девяносто пять процентов расходов осуществлялось в рамках двадцати муниципальных программ", - сообщила Оксана Величко.

Депутат Юрий Коновалов отметил, что ежегодно на протяжении ряда лет при формировании бюджета Тюмени наблюдалась положительная динамика. По его словам, бюджет 2020 года не стал исключением. "Однако пандемия и карантинные мероприятия повлияли на структуру доходной и расходной частей бюджета, - подчеркнул он. – Но вместе с тем устойчивость бюджетной системы города была сохранена. Об этом свидетельствуют достойные результаты по реализации большинства муниципальных программ".

Напомним, что в 2020 году жители Тюмени получили 52 обновленных двора. В городе продолжилось благоустройство существующие парков и скверов, а также появлялись новые озелененные пространства.

Депутат Сергей Плесовских добавил, что новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в работу всех без исключения предприятий города, а экономика города столкнулась со значительным снижением деловой активности. "Тем не менее в 2020 году были построены и введены в эксплуатацию пять детских садов, открыта школа в четвертом Заречном микрорайоне – этот проект получил высокую оценку Министерства строительства и был рекомендован для реализации в других регионах страны", - напомнил он.

"Несмотря на все сложности, бюджет 2020 года стал бюджетом развития, – считает председатель городской думы Евгений Заболотный. - Радует, что нам удалось плодотворно поработать, чтобы исполнить бюджет эффективно. Большая заслуга в этом администрации Тюмени".

"Все запланированные мероприятия в ходе исполнения бюджета были выполнены, - подчеркнул Руслан Кухарук. – Традиционно, большую часть расходов составило развитие человеческого капитала, все, связанное с реализацией муниципальной программы по развитию образования, а также на создание комфортной городской среды".

Николай Ступников