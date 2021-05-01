  • 27 мая 202127.05.2021четверг
  • USD73,4737
    EUR89,9392
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Молодежный клуб РГО откроют на базе ТВВИКУ

Общество, 16:50 27 мая 2021

www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Молодежный клуб Русского географического общества откроется на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Концепцию и установочные документы новой структуры разработает рабочая группа в составе офицеров-преподавателей и руководства молодежного клуба тюменского отделения, сообщает РГО.

В качестве основы будут приняты действующие успешные практики молодежных и образовательных проектов РГО.

По словам генерал-майора Дмитрия Евмеенко, создание молодежного клуба важно для училища с позиций патриотического воспитания и появления дополнительных возможностей для самореализации курсантов во внеучебной работе. ТВВИКУ и Тюменское отделение РГО планируют реализовывать общие проекты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Русское географическое общество , ТВВИКУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:24 27.05.2021На YouTube-канале проекта "Покупай тюменское" начинается новый сезон
17:20 27.05.2021Личный состав областного управления Росгвардии проходит второй этап вакцинации от COVID-19
17:17 27.05.2021В Тюмени на ул. Республики перекрыли полосу движения
17:13 27.05.2021Гранты и субсидии регионального правительства получили 11 учреждений культуры Тюменской области