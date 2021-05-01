Молодежный клуб РГО откроют на базе ТВВИКУ

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Молодежный клуб Русского географического общества откроется на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Концепцию и установочные документы новой структуры разработает рабочая группа в составе офицеров-преподавателей и руководства молодежного клуба тюменского отделения, сообщает РГО.

В качестве основы будут приняты действующие успешные практики молодежных и образовательных проектов РГО.

По словам генерал-майора Дмитрия Евмеенко, создание молодежного клуба важно для училища с позиций патриотического воспитания и появления дополнительных возможностей для самореализации курсантов во внеучебной работе. ТВВИКУ и Тюменское отделение РГО планируют реализовывать общие проекты.