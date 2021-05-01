В Тюмени диаспоры сыграют в футбол

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

13 команд примут участие в многонациональном турнире по мини-футболу в Тюмени 29 и 30 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Итоговые игры в рамках IV городского турнира по мини-футболу на кубок "Дружбы народов" пройдут на базе Тюменского индустриального университета. Начало матчей в 10 часов.

В состязаниях участвуют представители национальных объединений и организаций Тюмени. В течение недели в стыковых встречах сошлись 25 команд. В финале борьбу продолжат лучшие сборные. На паркет спортивного зала выйдут русские, азербайджанцы, армяне, лезгины, таджики, узбеки, казахи, татары, чуваши, представители коренных малочисленных народов Севера и дальнего зарубежья.

Соревнования проходят в рамках городского проекта "Единство наций" центра внешкольной работы "Дзержинец".