  • 28 мая 202128.05.2021пятница
  • USD73,4580
    EUR89,6555
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени диаспоры сыграют в футбол

Спорт, 14:20 28 мая 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

13 команд примут участие в многонациональном турнире по мини-футболу в Тюмени 29 и 30 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Итоговые игры в рамках IV городского турнира по мини-футболу на кубок "Дружбы народов" пройдут на базе Тюменского индустриального университета. Начало матчей в 10 часов.

В состязаниях участвуют представители национальных объединений и организаций Тюмени. В течение недели в стыковых встречах сошлись 25 команд. В финале борьбу продолжат лучшие сборные. На паркет спортивного зала выйдут русские, азербайджанцы, армяне, лезгины, таджики, узбеки, казахи, татары, чуваши, представители коренных малочисленных народов Севера и дальнего зарубежья.

Соревнования проходят в рамках городского проекта "Единство наций" центра внешкольной работы "Дзержинец".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол , центр Дзержинец

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 28.05.2021В Тюмени диаспоры сыграют в футбол
13:47 28.05.2021Велосипедисты Тюменской области посоревнуются в кросс-кантри
13:13 28.05.2021На старт забега "Стальной характер" выйдут представители 32 городов
11:42 28.05.2021В Тюмени выявят сильнейших тхэквондистов