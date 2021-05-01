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Эвелина Ильиных проведет зарядку на Цветном бульваре в Тюмени для всех желающих

Спорт, 17:57 27 мая 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Третий сезон проекта "Спортивный заряд" стартует в Тюмени 28 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Первая в этом году массовая спортивная зарядка начнется в 8 часов 30 минут на Цветном бульваре. Участников ждет 10-минутная разминка от тренера Тюменского атлетического клуба "Антей" Эвелины Ильиных.

В течение всего лета желающие смогут бесплатно заниматься различными направлениями физкультурных активностей три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Для тренировок определено 13 открытых площадок в различных частях города: сквере Якова Неумоева, сквере Казачьи луга, бульваре Гостеприимства, экопарке "Затюменский", Масловском взвозе и других.

Занятия для тюменцев будут проводить профессиональные тренеры сети фитнес-клубов "CityFoxFitness", "GEOsport", "Атлетик Джим", "Armstrong", Тюменского атлетического клуба "Антей" и др.

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# спортивный заряд

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