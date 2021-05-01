Руслан Кухарук прокомментировал отчет губернатора Тюменской области

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Выступая единой командой, органы местного самоуправления в тесном, конструктивном взаимодействии с депутатским корпусом областной и городской дум, институтами гражданского общества, федеральными ведомствами оперативно решали задачи, направленные на повышение качества жизни тюменцев.

Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук, комментируя доклад губернатора Тюменской области Александра Моора о работе правительства в 2020 году в облдуме 27 мая.

"Работа была предельно напряженной для всех сфер деятельности, для каждого человека. Александр Викторович представил исчерпывающий анализ ситуации, сложившейся в регионе и городе, и показал, каких результатов удалось добиться. В отчете также нашли отражение конкретные шаги, которые в сочетании с федеральной поддержкой помогли в реализации городских программ", - отметил Кухарук.

Благодаря своевременным мерам поддержки в Тюмени введено почти 1 млн кв. метров жилья. В 2020 году из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда отселен 1 тыс. 841 человек. Всего, начиная с 2012 года, из ветхого и аварийного жилья отселено более 9 тыс. человек.

Большое внимание уделялось благоустройству, развитию транспортной инфраструктуры. В 2021 году темпы не сбавляются, заметил глава Тюмени, в городе уже приступили к ремонтам общественных территорий, ведутся работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Говоря о благоустройстве, губернатор отметил и работу по созданию в регионе общественных пространств. Одним из таких объектов является проект создания пешеходной улицы Дзержинского. В его обсуждении принимали участие многие тюменцы. В настоящее время детально прорабатываются предложения по созданию на ней креативного кластера – размещение представителей креативных индустрий в качестве резидентов на всем ее протяжении, в том числе в объектах культурного наследия", - говорит глава города.

Губернатор в своем докладе отметил, что доля населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составляет 51,5%. И способствует этому созданная инфраструктура. В 2020 году введен в эксплуатацию в Тюмени центр спортивной гимнастики, напомнил Руслан Кухарук.

"Александр Викторович сказал, что в такой непростой период при принятии решений важно услышать все мнения, а также работать как одна команда. Я уверен, что все вместе мы всё преодолеем и будем двигаться дальше! Губернатор очень верно заметил, это уроки, которые не только нам, но и всему миру предстоит учить долго. Но именно взятый курс развития позволил нам уверенно двигаться вперед даже в сложных условиях", - подытожил глава Тюмени.