Тюменская область в 2020 году произвела сельхозпродукции на 73 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 73 млрд рублей сельхозпродукции произвели предприятия тюменского агропромышленного комплекса в 2020 году, сообщил губернатор Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства.

"Засухи и суховей в ряде районов сказались на объемах производства продукции растениеводства. Тем не менее, удалось полностью обеспечить регион зерновыми и зернобобовыми культурами, кормами для животных", - подчеркнул он. Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область занимает первое место по урожайности овощей открытого грунта, второе - по урожайности зерновых и зернобобовых культур и картофеля.

В 2020 году в Голышмановском городском округе и Юргинском районе продолжилась реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере АПК. Крупнейший из них - проект компании "Руском" по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год.

В Голышмановском городском округе введена в эксплуатацию третья очередь молочно-товарного комплекса предприятия "Тюменские молочные фермы". В Тюменском районе завершено строительство третьей очереди "Тепличный комбинат ТюменьАгро". На базе завода компании "Данон Россия" реализован инвестиционный проект по реконструкции цеха сухого молока. Это позволит решить вопрос с сезонным перепроизводством сырого молока.

"Для повышения эффективности и конкурентоспособности в агропромышленном производстве малому и среднему сельхозбизнесу оказана государственная поддержка на сумму около 4 миллиардов рублей. Созданная с помощью региональной поддержки система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации - действенный механизм обеспечения хозяйств доступными заемными ресурсами. Ежегодно более двух тысяч сельских жителей получают займы на развитие личных подсобных хозяйств", - отметил Александр Моор.

Евгений Бабенко