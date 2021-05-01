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Предприятия АПК Тюменской области экспортировали продукции на 22,5 миллиона долларов

Губернатор, 19:05 27 мая 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

22,5 млн долларов США составил объем экспорта продукции тюменского агропромышленного комплекса в 2020 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"Наша сельхозпродукция экспортируется в четырнадцать стран мира", - отметил глава региона.

Продолжается реализация проекта "Продаем тюменское". В 2020 году география офисов продвижения расширена - сейчас они работают в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Ноябрьске, Нягани, Югорске, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое.

Остается востребованной ярмарочная торговля. За 2020 год в Тюменской области провели 415 продовольственных ярмарок.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , АПК , облдума , экспорт

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