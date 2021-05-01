Предприятия АПК Тюменской области экспортировали продукции на 22,5 миллиона долларов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

22,5 млн долларов США составил объем экспорта продукции тюменского агропромышленного комплекса в 2020 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"Наша сельхозпродукция экспортируется в четырнадцать стран мира", - отметил глава региона.

Продолжается реализация проекта "Продаем тюменское". В 2020 году география офисов продвижения расширена - сейчас они работают в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Ноябрьске, Нягани, Югорске, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое.

Остается востребованной ярмарочная торговля. За 2020 год в Тюменской области провели 415 продовольственных ярмарок.

Евгений Бабенко