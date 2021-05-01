В Тюменской области в 2020 году благоустроили 96 дворов и 47 общественных пространств

Фото: 72.gorodsreda.ru Фото: 72.gorodsreda.ru

96 дворовых территорий и 47 общественных пространств благоустроили за счет всех источников финансирования в Тюменской области в 2020 году.

Такие данные привел губернатор Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

В Тюмени благоустроили 27 дворов и четыре общественных пространства с учетом мнения населения в рамках реализации регионального проекта Тюменской области "Формирование комфортной городской среды".

Успешно реализованы проекты-победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года в номинации "Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек" - открыт бульвар Белоусова в Ишиме, благоустроены Базарная площадь и улица Мира в Тобольске.

В рамках инициативного бюджетирования реализованы проекты по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия спортом. Реализован 41 проект в 12 муниципальных районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, а также десять проектов в Тюмени. В электронном голосовании приняли участие более 6,5 тыс. человек.

В 2021 году использование механизма инициативного бюджетирования для создания комфортной городской среды будет продолжено, подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко