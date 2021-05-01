Тюменский суд оправдал женщину, обвиненную в заказном убийстве матери

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Полтора года провела в тюменском следственном изоляторе 33-летняя жительница Екатеринбурга, которая обвинялась в организации заказного убийства матери, сообщает областной суд.

По версии следствия, у дочери был мотив к убийству собственной матери. В 1995 году мать неделю ремнем выбивала из нее признание в краже часов. Это причинило девушке психологическую травму и она затаила злобу.

Однако, по показаниям друзей и знакомых, уже будучи самодостаточной женщиной с собственным жильем в Екатеринбурге, она отправляла в Тюмень подарки для мамы и созванивалась с ней по телефону. Небольшие семейные ссоры могли возникать из-за того, что дочь устроила личную жизнь с заключенным, который отбывал наказание за убийство тещи и еще одной женщины. Несмотря на это, девушка продолжила общаться с осужденным, а когда он освободился, позвала к себе в Екатеринбург.

Мать при всяком удобном случае уговаривала дочь избавиться от мужчины с криминальным прошлым. Пожилая женщина конфликтовала с ним и пригрозила написать заявление в полицию.

В сентябре 2016 года женщину нашли мертвой в колодце на дачном участке СНТ "Ягодное". Полицейские задержали мужчину. Он признался в совершенном преступлении, а вину в подстрекательстве к убийству пожилой женщины свалил на ее дочь.

Калининский районный суд Тюмени разобрался в деталях, не нашел мотивов к совершению преступления и вынес женщине оправдательный приговор. Теперь у нее появилось право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

Мужчину, виновного в убийстве, осудили на 7 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.