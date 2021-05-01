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Волонтеры-медики рассказали школьникам о трех шагах к здоровой улыбке

Общество, 18:16 28 мая 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Волонтеры-медики из числа студентов стоматологического факультета Тюменского ГМУ провели урок "Три шага к здоровой улыбке" в школе № 41. Он прошел в рамках проекта "Стоматологическое здоровье России", сообщает вуз.

"По результатам исследований в Тюмени распространенность кариеса и стоматологических заболеваний высока - более 90 процентов. Интенсивность кариеса - от двух до четырех зубов у одного человека", - рассказала студентка стоматологического факультета Тюменского ГМУ, координатор специального проекта "Стоматологическое здоровье России" Марина Бухалина.

Стоматологический урок прошёл в игровой форме. Школьники не только узнали о правильной технике гигиены полости рта, но и смогли потренироваться на реалистичной модели челюсти с зубной щеткой. Волонтеры рассказали о трех основных шагах к здоровой улыбке. Среди них чистка зубов дважды в день, использование зубной щетки и пасты, посещение врача-стоматолога два раза в год.

Дети узнали о том, какие бывают зубные пасты, о профилактике кариеса и сохранении здоровья зубов. Волонтеры ответили на многочисленные вопросы школьников.

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# стоматология , Тюменский ГМУ

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