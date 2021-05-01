Женщину насмерть сбил поезд на перегоне Войновка - Тюмень

| Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ | Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ

Женщину 1953 г. р. насмерть сбил поезд на 2143 км 9 пикета перегона Войновка — Тюмень ночью 28 мая, сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в два часа пять минут.

"По предварительным данным, установлено, что машинист приближающегося поезда, заметив женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, подал сигнал и экстренно затормозил. Но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия", — рассказали в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады. Дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельств произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение.