В Тюмени незрячих и слабовидящих детей научат ориентироваться с помощью квестов

| Фото: со страницы специальной библиотеки для слепых во ВКонтакте | Фото: со страницы специальной библиотеки для слепых во ВКонтакте

Изучать Солнечную систему и ориентироваться в пространстве с помощью квестов предложили незрячим посетителям сотрудники Тюменской специальной библиотеки для слепых.

Впервые инклюзивный квест в специальной библиотеке прошел в рамках всероссийской акции "Бибилионочь", приуроченной к Году науки и технологий и 60-летию со дня первого полета человека в космос, 23 апреля. Он был посвящен знакомству с космическими формами в объемном исполнении и флуоресцентном свете. Задания были адаптированы для тактильного восприятия незрячих и слабовидящих людей. Познавательная игра вызвала большой отклик.

Как рассказала психолог отдела обслуживания специальной библиотеки для слепых Галина Ганжала, участие в квесте в "Библионочь" приняли три команды, в каждой из которых - по две-три семьи. Им предложили ознакомиться с орбитами планет, изучить, где располагаются те или иные небесные тела. На полу была сделана разметка из шнуров и светодиодной ленты. Участники могли найти планету и представить, насколько она удалена от другой. Также дети могли больше узнать о созвездиях и даже построить их самостоятельно на перфорированной панели при помощи пробок, которые нужно было вставить в созвездия, и шнура. На третьей станции гости изучили объемные геометрические формы при помощи свечения от ультрафиолетовой лампы.

Галина Ганжала отметила, что слепой ребенок — это не обязательно означает то, что он ничего не видит, он может распознавать свет. Также в работе использовался световой стол, на котором раскладывали плоские геометрические фигуры. Черные фигуры подсвечивались снизу, кто-то мог увидеть их в зависимости от способностей зрения.

"После этого квеста, посовещавшись с родителями, мы поняли, что можем и дальше работать в таких форматах. Захотели попробовать еще что-нибудь провести с детьми. У нас возникла потребность объединять подрастающее поколение в досуговых формах. Есть тотально незрячие дети, которые не могут принимать участие в массовых мероприятиях в связи с тем, что под них не подготовлены площадки и реквизит. Соответственно, мы постарались учесть все нюансы, продумали форматы работы. Всем будет доступно и понятно", — добавила Галина Ганжала.

Сейчас в тюменской специальной библиотеке для слепых занимаются подготовкой нового квеста. По словам Галины Ганжалы, он будет направлен на ориентирование в пространстве. Его планируют провести в начале июня.

Инна Пахомова