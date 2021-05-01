Спектакль "Форест джамп" от МТЦ "Космос" прошел на улицах Тюмени

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

МТЦ "Космос" представил спектакль "Форест джамп" на улицах Тюмени 28 мая. Проект стартовал в Гилевской роще с 1 мая. Теперь организаторы аудиотура решили привлечь к нему внимание горожан.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила координатор проектов МТЦ "Космос" Аэлита Садретдинова.

"Сегодня мы запланировали показаться в городе. Поскольку проект только начинает жить, хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нас, пришли в Гилевскую рощу, потанцевали вместе с нами. Реакция у людей есть, они с любопытством к этому относятся, спрашивают, что происходит. Мы взяли дополнительные наушники, чтобы любой желающий мог к нам присоединиться", - говорит она.

По трем локациям прошли участники спектакля "Форест джамп": Тюменский технопарк, площадь 400-летия Тюмени и "Контора пароходства".

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

11-классница Анастасия Подъянова впервые прогулялась под мировые треки в наушниках в Гилевской роще 10 мая. Сегодня не упустила возможность еще раз получить незабываемые эмоции от тура.

""Форест джамп" - это мощный заряд энергии. Получаешь новые силы, перезагружаешься. И это очень сильно помогает отвлечься от проблем", - сказала Анастасия.

Напомним, "Космос" решил представить новую форму спектакля, которую отличают наличие прекрасной музыки, танцы, квест, релакс и свежий воздух. Автор идеи – уроженец Тюмени, актер театра и кино 10 лет живущий в Москве - Александр Рычков. Проект стартовал 1 мая. С тех пор организаторы провели более 10 прогулок по Гилевской роще. Желающих с каждым разом становится все больше.

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

В Гилевской роще группы до 30 человек в возрасте от 6 лет ждут каждые выходные. Цена билета 700 рублей. Спектакль-прогулка продолжится до 27 июня. Подробней о нем на официальном сайте "Космоса".

Анжела Лебедева