Абатские актеры представят спектакль о мамонте на средства гранта регионального правительства

Любительский театр "Альянс" представит премьерный спектакль "Последний исполин" в конце августа 2021 года. Проект удастся реализовать благодаря победе в конкурсе среди театральных коллективов Тюменской области по предоставлению грантовой поддержки. Коллектив абатского театра выиграл 200 тыс. рублей.

"Для нашего любительского коллектива это новый этап в развитии, становлении. Поддержка важна. Эти средства дают стимул, мотивацию развиваться дальше. Грант 200 тысяч рублей направим на покупку генераторов для искусственного снега, так как действие будет идти в ледниковый период, на пошив костюмов мамонтов, саблезубых тигров, семьи охотников", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер Абатского районного дома культуры Ольга Усольцева.

Спектакль "Последний исполин" посвящен главному арт-объекту села Абатское – мамонту. В театре решили придумать легенду о мамонтах, которые, как доказали палеонтологи, обитали на территории района. Автор пьесы - местный журналист и писательница Лариса Александрович.

"В основе сюжета – дружелюбный мамонт, который по легенде не умер, а стоит на страже района и приглашает всех в гости. Наш проект направлен на привлечение туристов на территорию Абатского района. На начальном этапе спектакль пройдет в помещении. Мы с ним поедем на гастроли в соседние районы. Готовы представлять постановку и у памятника мамонту", - говорит Ольга Усольцева.

Напомним, всего в 2021 году пять театральных коллективов получили грант регионального правительства. Директор департамента культуры Елена Майер во время вручения дипломов, повреждающих право на получение господдержки в рамках нацпроекта "Культура" отметила, что гранты театрам выделяются с 2012 года. При этом сельские театры получали его всего дважды. Омутинский театр в 2019 году и Абатский театр в 2021 году. Ежегодно из регионального бюджета на реализацию новых проектов театрам направляется до 2,5 млн рублей.

Анжела Лебедева