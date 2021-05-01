Растения-хищники, сумки из эколозы и мармелад без сахара привезли на "Солянку маркет" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Растения-хищники, плетеные из бумажной лозы изделия и матрешки с персонажами популярных мультфильмов и фильмов представлены на ярмарке "Солянка маркет", которая открылась на уличной площадке "Мы хотим танцевать" во дворе за зданием бывшего бара "Авиатор" (ул. Челюскинцев, 1а) в Тюмени 29 мая. Посетить событие тюменцы успевают до 19 часов.

Неподалеку от сцены расположились представители магазина по продаже растений-хищников Predatorflower72. Здесь гости ярмарки могут увидеть напоминающие кувшины непентесы, Венерины мухоловки и другие интересные виды. "Растения-хищники - это настоящее чудо природы. Растут в болотах, любят воду и солнце. В качестве минеральных удобрений используют комаров и мух. Подкармливать нужно периодически. Растениям нужны они не так уж и часто, но есть, например, хищники-убийцы, которые ловят мелких мошек, - росянка и жирянка. Они выглядят достаточно эффектно, нравятся как детям, так и взрослым. Такие растения могут стать весьма необычным подарком", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель магазина Анастасия Лагутина.

Неподалеку свои изделия представила мастерица, основательница магазина Hook_tmn Татьяна Цесарева. Все изделия созданы вручную при помощи крючка и джута. "Есть корзины, сумки. Мои изделия придадут атмосферу уюта любому дому. Они всегда качественные, поскольку я с трепетом отношусь к своему делу", — сказала Татьяна Цесарева.

Изделия из бумажной лозы представила мастерица Марина Дроздовская. Тюменка рассказала, что плетет дома, ей помогает муж. Он делает деревянные изделия и фурнитуру из кожи для сумок. "Используются экологические материалы. При обработке бумаги используются аквакраски, аквалаки, клей на водной основе. В этом сезоне я наплела сумочек. Весь мир ходит с плетеными сумочками, много изделий именно из бумажной лозы. У эколозы много преимуществ перед натуральной: изделия можно создавать прямо в квартире. От эколозы не остается много мусора, материал легкий и гладкий, не царапает, не лопается", — поделилась Марина Дроздовская.

Открытки, значки и матрешки с изображением героев мультфильма "Холодное сердце" и сериала "Игра престолов" можно увидеть на столе мастерской Red Art. "Заготовки мне отправляют из Нижнего Новгорода, а я уже расписываю, лакирую. В основном делаю портретные матрешки, на заказ. Здесь же у меня представлены примеры — с героями фильмов, космонавтами", — рассказала основательница мастерской Red Art Светлана Бабичева.

Помимо изделий из джута, предметов декора, флорариумов на "Солянке маркет" можно найти угощения для гурманов. Есть здесь арахисовая паста различных видов и мармелад. "Мармелад изготавливают в Перми, "Белевская пастила", халва из Ростовской области, зефир из Екатеринбурга. Пастила и мармелад не содержат сахара. Также можем предложить вяленые черноплодную рябину, клюкву и имбирь. Нашу продукцию можно найти в ЦУМе, там ассортимент шире, многое не могли привезти сюда из-за жаркой погоды", — поделилась представитель компании "Крошка енот" Екатерина Пелевина.

Инна Пахомова