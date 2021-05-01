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Андрей Артюхов призвал тюменцев проголосовать на праймериз "Единой России"

Политика, 11:05 30 мая 2021

Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

Принять активное участие в предварительном голосовании партии пригласил тюменцев секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Сегодня последний день, когда можно выразить свое мнение по поводу кандидатов от партии "Единая Россия", которые участвуют в предварительном голосовании. У нас их 89 человек. Прошу вас помочь нам выбрать самых достойных из них. Есть как и опытные депутаты, так и совсем молодые кандидаты. 41 человек был волонтером в сложный пандемийный год. Они помогали пожилым людям, кто нуждался в их помощи, возможно, многих из них вы знаете. В наших списках много и беспартийных – 36%, мы специально их приглашаем участвовать в нашем предварительном голосовании, потому что ищем ярких, интересных и целеустремленных людей, которые хотят заниматься общественной работой", – сказал Андрей Артюхов.

До 20 часов на территории области будут работать 222 участковые счетные комиссии. Узнать свой участок можно на сайте pg.er.ru. Там же можно и проголосовать. С помощью электронного голосования на утро 30 мая уже проголосовало около 57 тыс. человек, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

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# Андрей Артюхов , праймериз

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