В Тюменской области 55 тысяч человек проголосовали на праймериз "Единой России"

| Олег Ульянов. Фото: партия "Единая Россия" | Олег Ульянов. Фото: партия "Единая Россия"

55 тыс. 53 человека проголосовали в Тюменской области на праймериз ЕР на утро 29 мая.

По мнению заместителя председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Олега Ульянова, предварительное голосование "Единой России" – это возможность для молодежи попробовать свои силы и проявить себя в политике.

"Партия запустила тренд на обновление, поэтому предварительное голосование – это как раз хорошая возможность присмотреться к новым кандидатам и выбрать среди них достойных", – сказал он.

Ульянов добавил, что в этом году среди участников много молодежи, которая активно проявляет себя в волонтерской и законотворческой деятельности. Он отметил удобство самой процедуры проведения голосования. "Отдать свой голос можно на сайте pg.er.ru, подтвердив свою личность через Госуслуги".

В последний день голосования – 30 мая – у тюменцев будет возможность отдать свой голос очно. На территории региона откроются помещения счетных комиссий, которые будут работать с 8 до 20 часов. Адрес своего участка можно найти на сайте pg.er.ru. Для этого на главной странице необходимо выбрать свой регион, город и указать адрес регистрации.

Выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу и дополнительные выборы выборы в Тюменскую городскую думу назначены на 19 сентября.