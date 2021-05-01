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В Тюменской области открылись счетные участки праймериз "Единой России"

Политика, 09:38 30 мая 2021

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

222 счетных участка предварительного голосования "Единой России" начали работу в Тюменской области, сообщает пресс-служба партии.

Тюменцы могут лично отдать голос за кандидата, который представит партию на сентябрьских выборах. Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов пригласил тюменцев поучаствовать в предварительного голосовании.

"Предварительное голосование – это возможность среди своих людей выбрать лучших. В этом году у нас большой выбор – есть как опытные действующие депутаты, так и совсем молодые ребята, которые себя ярко проявили в волонтерской работе во время пандемии", – сказал Андрей Артюхов.

Голосование продлится до 20 часов. Адрес своего участка тюменцы могут найти на сайте. На главной странице необходимо выбрать свой регион, город и указать адрес регистрации.

Или это можно будет сделать, позвонив по номеру телефона горячей линии, – 8-800-555-0200 (звонок бесплатный), 8 (3452) 56-57-49.

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# Единая Россия , праймериз

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