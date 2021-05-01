Поддержка самозанятых, снятие барьеров, единый профиль предпринимателя: "Единая Россия" предложила новые меры поддержки бизнеса

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Партия "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти 6 тыс. претендентов чуть менее трети - представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса, фактически каждый третий. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на площадке "Единой России", посвященной обсуждению предложений предпринимательского сообщества 26 мая.

Инициативу по принятию закона о нестационарной торговле для фермеров предложил руководитель КФХ, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Яков Кугубаев. По его мнению, в период ковидных ограничений продуктовый дефицит не состоялся во многом благодаря фермерским продуктам. "Но они продавались не всегда в отведенных для этого местах. Поэтому нам нужно вернуться к теме развития мобильной торговли", — пояснил он.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса "Лидеры России. Политика", также участвующий в предварительном голосовании Ильнар Гирфанов отметил, что во время пандемии малый и средний бизнес жаловался на излишне бюрократизированную процедуру получения мер поддержки. Он предлагает создать цифровой паспорт предпринимателя. В него - по аналогии с аккаунтом на "Госуслугах" - можно будет внести все необходимые данные и оформлять меры поддержки дистанционно.

Еще одна мера поддержки коснется самозанятых — решением их проблем "Единая Россия" уже занимается. Речь идет о малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трех МРОТ в месяц, отметила вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.

"Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют пять-семь тысяч, а зарабатывают столько же. Таких случаев много", — подчеркнула она.

Ещё один участник предварительного голосования, предприниматель, депутат Алтайского краевого Заксобрания Артем Шамков предложил увеличить минимальную квоту госзакупок у малого бизнеса до 25-30% — это ускорит развитие предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, по его мнению, нужно увеличить штрафы за то, что заказчики затягивают расчет по контрактам с МСП.

Важное направление поддержки — упрощение лицензирования. Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, член Общественной палаты РФ, победитель конкурса "Лидеры Россия. Политика" Евгений Нифантьев в ходе обсуждения отметил, что сегодня контролирующие органы дважды проверяют новые структурные подразделения уже действующих компаний.

"Предлагаю разрешить уведомительный порядок получения заключения Роспотребнадзора. При этом оставить обязательную выездную проверку для осуществления предлицензионного контроля. Это даст возможность предприятиям открываться раньше, платить заработные платы и налоги", — сказал Евгений Нифантьев.

Президент "Опоры России" Александр Калинин предложил прописать в Кодексе об административных правонарушениях норму о том, что первый штраф при проверке бизнеса должен быть заменен на предупреждение. И его размер должен быть такой же, как для индивидуального предпринимателя. Это фактически пятикратное снижение административного давления на малый бизнес, добавил он.

На рост уровня жизни в стране напрямую влияет количество малых и средних предприятий. В связи с этим гендиректор ООО "Сплат Глобал" Евгений Демин предложил создать стандарты обучения предпринимательскому делу — идею поддержали в Минэкономразвития.

Глава министерства Максим Решетников отметил роль партии в разработке ключевых законодательных инициатив в экономике. Он одобрил прозвучавшие инициативы участников экспертного обсуждения: "При поддержке "Единой России" удалось реализовать антикризисную политику и сконцентрировать нашу поддержку на малом и среднем бизнесе".

Предложения экспертов и представителей бизнеса проанализируют и включат в предвыборную программу "Единой России", отметил Андрей Турчак: "Наша задача — сделать так, чтобы они не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет — а постепенно: что-то в этом году, что-то в следующем".

Напомним, "Единая Россия" готовит предвыборную программу в тесном сотрудничестве с экспертами и представителями различных отраслей. Партия намерена организовать ее широкое общественное обсуждение в регионах. Приоритетами программного документа станут цели, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании. В их числе — вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Проект программы будет утвержден на съезде, который "Единая Россия" проведет 19 июня.