Врач Антон Терехин: "Тюменцы могут проголосовать за тех, кто поддержал их в пандемию"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Предварительное голосование партии "Единая Россия" важно как для избирателей, так и для кандидатов, считает руководитель службы экстренной и неотложной помощи Областной клинической больницы №2 Антон Терехин. С 24 по 30 мая жители региона могут избрать тех кандидатов, кто представит партию на сентябрьских выборах, напоминает ТРО партии в Тюменской области.

Антон Терехин отметил, что "Единая Россия" в период пандемии оказала помощь и поддержку врачам и медучреждениям, в том числе ОКБ №2.

"Это и предоставление транспорта для развозки врачей на дом к пациентам, и автоволонтерство, помощь в приобретении оборудования, которое ускорило процесс оказания помощи людям, доставка масок и чайных наборов для медицинских работников и многое другое. Эта поддержка была ощутима и значима для нас в тот непростой период. И сейчас каждый житель региона сам может оценить эту помощь и сделать выбор в пользу тех, кто был рядом с нами в непростой ситуации", - сказал он.

Выразить свое мнение на предварительном голосовании могут не только члены партии, но и все граждане, являющиеся избирателями на своей территории. Электронная регистрация избирателей продлится до 28 мая. Получить ее можно на сайте PG.ER.RU, подтвердив свою личность через "Госуслуги".

В последний день голосования – 30 мая – у тюменцев будет возможность отдать свой голос очно. На территории региона откроются помещения счетных комиссий, которые будут работать с 8 до 20 часов. Адрес своего участка можно найти на сайте PG.ER.RU. Для этого на главной странице необходимо выбрать свой регион, город и указать адрес регистрации.