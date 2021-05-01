Более 60,7 тыс. жителей Тюменской области подали заявки для участия в праймериз ЕР

Фото: pg.er.ru Фото: pg.er.ru

Более 60,7 тыс. тюменцев уже зарегистрировались для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам Государственной думы РФ и Тюменской областной думы по данным на утро 26 мая. Свои голоса на праймериз отдали более 23,4 тыс. жителей региона.

"Предварительное голосование дает возможность избирателям заранее ознакомиться с программами кандидатов и поддержать тех, кого они хотят видеть в числе депутатов. В результате партия "Единая Россия" сможет выдвинуть на выборы людей, которые пользуются реальным авторитетом у земляков", - отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" доктор социологических наук, член-корреспондент Российской академии естествознания Евгений Акулич.

Кроме того, по его мнению, участие в праймериз может стать хорошим стартом для начинающих политиков.

Напомним, в 2021 году предварительное голосование проходит в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Чтобы принять в нем участие, необходима регистрация на специальном сайте через Госуслуги. Кроме того, 30 мая можно проголосовать очно на счетных участках. Информацию о том, где они расположены, можно также получить на сайте.

Евгений Бабенко