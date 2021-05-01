Евгений Воробьев: праймериз "Единой России" организован с учетом удобства для людей

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Выразить свое мнение по поводу кандидатов, которые будут представлять партию "Единая Россия" на выборах разного уровня в сентябре, можно без риска для здоровья и с экономией собственного времени благодаря электронной системе голосования. Такое мнение выразил председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области, заместитель председателя региональной Общественной палаты Евгений Воробьев.

Он пояснил, что если человек поддерживает данную партию, то с помощью предварительного голосования он может повлиять на ситуацию и сделать так, чтобы в итоговые списки или в перечень выдвигающихся по одномандатным округам вошли лучшие из заявившихся на праймериз. Таким образом среди претендующих на места депутатов окажутся не только те, кто поддержан решением политсовета, но и те, кто имеют реальную поддержку среди населения.

В 2021 году предварительное голосование проходит онлайн, и регистрация на сайте идет через Госуслуги. Это - еще один аргумент в пользу прозрачности процесса. Такая форма праймериз не только экономит время и обеспечивает безопасность людей, что очень важно в период распространения коронавирусной инфекции, но и гарантирует отсутствие подтасовок. "Мы все массово пользуемся Госуслугами, к этому сервису у большинства сформировалось доверие. Через него и оплачивают счета, и получают документы, если бы были какие-то проблемы с точки зрения безопасности личных данных - об этом бы говорили со всех площадок, обсуждали бы несовершенство системы. Но на Госуслугах все отлажено, поэтому никаких рисков быть не может", - уверен он. Если человеку удобнее проголосовать офлайн - для этого предусмотрен последний день, 30 мая. На территории региона откроются помещения счетных комиссий, которые будут работать с 8 до 20 часов, адрес своего участка можно найти на том же сайте, где проходит голосование.

Дарья Казакова