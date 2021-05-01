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Ибраев: предварительное голосование "Единой России" помогает сформировать эффективный парламент

Общество, 11:26 26 мая 2021

Фото: Координационного совета национальных объединений Тюменской области

Предварительное голосование партии "Единая Россия" по выборам Государственной думы РФ и Тюменской областной думы - проверенный и надежный механизм формирования эффективных органов законодательной власти. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

"В результате предварительного голосования определяются кандидаты, у которых действительно есть поддержка людей, которые реальными добрыми делами заслужили уважение земляков. Таким образом, законодательные органы власти становятся более легитимными, открытыми и близкими к народу", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Напомним, в 2021 году предварительное голосование проходит в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Чтобы принять в нем участие, необходима регистрация на специальном сайте через Госуслуги. Кроме того, 30 мая можно проголосовать очно на счетных участках. Информацию о том, где они расположены, можно также получить на сайте.

Евгений Бабенко

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# Единая Россия , Есенгалий Ибраев , праймериз

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