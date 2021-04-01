Ольга Швецова приняла участие во встрече молодых политиков с Дмитрием Медведевым

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Руководитель Тюменского регионального исполкома партии "Единая Россия", председатель комитета по соцполитике областной думы Ольга Швецова поблагодарила Дмитрия Медведева за поддержку молодых политиков и волонтеров, изъявивших желание участвовать в предварительном голосовании.

Ольга Швецова вместе с другими финалистами "Федерального ПолитСтартапа" приняла участие во встрече с участниками неформальной сессии молодых кандидатов "Новые лица" с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

"Тюменская область стала первым регионом, который в прошлом году принял борт из Уханя, и где был развернут обсерватор. С самого начала пандемии помощь тем, кто остро нуждался в поддержке, оказывали тысячи волонтеров. К работе волонтерского центра примкнули и молодые ребята, которые никогда раньше не занимались общественно-политической деятельностью. Многие проявили себя как сильные лидеры, которые сегодня готовы прийти в политику", - рассказала Ольга Швецова.

Она добавила, что в Тюменской области уже 11 молодых людей заявились на участие в предварительном голосовании, в том числе на уровень Государственной Думы.

Ольгу Швецову поддержали другие участники встречи: забота о людях, помощь им в трудных ситуациях, волонтерство должны стать основой всей кампании политиков-новичков.

Как отметил председатель партии, в предварительном голосовании "Единой России" пробуют себя молодые политики, включая волонтеров, тех, кто борется с пандемией, представителей молодежных организаций, участников проекта "Лидеры России" и в целом сторонников президента.

"Новое лицо - это новые коммуникации и новые коммуникативные приемы, возможности, просто внимание к людям. Это действительно исключительно важно", – сказал Дмитрий Медведев.

Обращаясь к участникам встречи он отметил, что "первые шаги в политике — это всегда шаги в неизведанное".

"У вас есть конкурентное преимущество — вы все молодые, энергичные, у вас за плечами есть уже определенный, у многих неплохой, опыт в тех или иных направлениях. Самое главное — наладить коммуникацию с людьми и завоевать авторитет среди избирателей", — подчеркнул Дмитрий Медведев.