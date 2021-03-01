В УФО более 60 человек подали документы для праймериз "Единой России"

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"Единая Россия" запустила праймериз по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году федеральных, региональных и муниципальных выборах. Заявления поступают ежедневно от людей разных сфер: волонтеры, врачи, предприниматели, представители молодежных объединений и действующие депутаты. Об этом рассказал руководитель Уральского межрегионального координационного совета Партии Иван Квитка.

"В каждом субъекте сформированы региональные организационные комитеты по проведению предварительного голосования. Утвержден план работы, активно ведется прием документов у желающих принять участие в ПГ. С начала регистрации кандидатов на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 63 человека. Количество участников ежедневно растет", – добавил он.

Квитка выразил уверенность, что жители УФО выберут достойных кандидатов, которым они доверяют, для их последующего выдвижения от "Единой России" на выборах различного уровня.

"Предварительное голосование демонстрирует свою эффективность не первый год. Из-за действующих ограничений в этом году данная партийная процедура в субъектах УФО пройдет в формате онлайн с 24 по 30 мая. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а регистрация избирателей пройдет на портале "Госуслуг" с 19 апреля по 28 мая. Всю информацию о том, как принять участие в голосовании, можно получить в региональных и местных исполкомах Партии", – пояснил руководитель Уральского МКС.